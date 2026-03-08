Slalom: Nef 10e et meilleur Suisse, McGrath victorieux

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom de Coupe du monde de Kranjska Gora.

Le meilleur d'entre eux, le Genevois Tanguy Nef, a pris la 10e place d'une course remportée par le Norvégien Atle Lie McGrath.

Huitième de la première manche à 0''30 du podium provisoire, Tanguy Nef a connu une faute rédhibitoire sur le haut du second parcours. Une erreur qui lui a fait perdre toute sa vitesse et lui a coûté une seconde sur un secteur de 12 secondes seulement, alors qu'il échoue au final à 0''50 du vainqueur...

Le champion olympique du combiné par équipe, sur qui reposaient les espoirs helvétiques après l'élimination de Loïc Meillard le matin, aurait certainement pu lorgner un premier podium en Coupe du monde sans cette faute. Mais il doit se contenter une nouvelle fois d'une place d'honneur.

Vainqueur d'une course ultra-serrée avec 0''01 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''04 sur Lucas Pinheiro Braathen (3e), Atle Lie McGrath a réalisé une excellente opération. Le Norvègien conforte sa 1re place au classement de la discipline, où il compte 41 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen avant le slalom des finales.

Yule et Zenhäusern loin du compte

Les deux autres Suisses qualifiés pour cette manche finale ont manqué leur affaire et sont rejetés hors du top 20. Daniel Yule, 18e sur le tracé initial, a perdu cinq places pour terminer à un modeste 23e rang. Il n'est toujours pas parvenu à se hisser parmi les dix premiers cet hiver.

Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu un bon 14e temps sur le premier parcours avec le dossard 34, n'a pas non plus trouvé le bon rythme l'après-midi et s'est classé 24e. Contrairement au Haut-Valaisan, Daniel Yule aura toutefois l'occasion de conclure sa saison en beauté en Norvège puisqu'il a décroché son ticket pour les finales.

/ATS