Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Camille Rast peut rêver d'un troisième succès en Coupe du monde. La Valaisanne de 26 ans a ...
Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Camille Rast peut rêver d'un troisième succès en Coupe du monde. La Valaisanne de 26 ans a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Semmering dimanche après-midi.

Brillante 2e du géant disputé samedi dans la station autrichienne, Camille Rast a donc poursuivi sur sa lancée. La championne du monde 2025 de slalom a maîtrisé son sujet sur un premier parcours tracé par son entraîneur Denis Wicki, surtout sur le haut.

La Valaisanne ne compte toutefois que 9 centièmes d'avance sur sa première poursuivante, l'Albanaise Lara Colturi, laquelle lui a repris 0''19 dans le dernier secteur. Troisième, l'Autrichienne Katharina Liensberger pointe à 0''34.

Mikaela Shiffrin, qui a survolé les débats dans les quatre premiers slaloms de la saison, suit au 4e rang. L'Américaine aux 105 victoires en Coupe du monde a accumulé les imprécisions et accuse 0''54 de retard sur la leader provisoire.

En quête d'un premier podium cet hiver, Wendy Holdener se trouve pour sa part en 6e position, à 0''85. La Schwytzoise a perdu 0''53 dans le dernier secteur, payant très cher une faute commise juste avant le 'plat' final. Le top 3 reste toutefois à sa portée.

En panne de confiance, Mélanie Meillard a quant à elle lâché pas moins de 3''65, sans avoir commis de grosse faute. La skieuse d'Hérémence, 18e après le passage de 37 concurrentes, va tout de même décrocher son ticket pour la deuxième manche prévue à 17h45. Mais elle est devancée par Eliane Christen, 17e à 3''63.

/ATS
 

Actualités suivantes

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:16

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 11:40

Articles les plus lus

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 11:40

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:16

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski    Actualisé le 24.12.2025 - 03:05

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 11:40

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Ski    Actualisé le 22.12.2025 - 11:24

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Ski    Actualisé le 22.12.2025 - 14:37

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski    Actualisé le 24.12.2025 - 03:05

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05