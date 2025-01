Slalom d'Adelboden: Meillard out, les Suisses loin

Soupe à la grimace pour les slalomeurs suisses à Adelboden. Loïc Meilard a enfourché, alors que le meilleur, Daniel Yule, n'est que 10e à 1''38 de Manuel Feller.

Le dossard rouge de leader de la discipline n'a pas porté chance à Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a enfourché à l'entrée du mur final alors qu'il était à la bagarre avec les meilleurs.

'Enfourcher fait partie du slalom, ça fait un peu plus mal à Adelboden, a reconnu le skieur d'Hérémence au micro de la RTS. Il faut une ou deux heures pour passer là-dessus et se reconcentrer pour demain. Il neige et c'est humide et on espère que ce sera un peu plus dur demain pour le géant.'

Avec un leader éliminé, les Suisses ont eux de la peine à être maîtres sur leurs terres. Loin s'en faut puisque le meilleur représentant de Swiss-Ski s'appelle Daniel Yule et qu'il accuse 1''38 de retard sur la tête.

Pour Tanguy Nef, 20e à 2''28, Luca Aerni, 22e à 2''39 et Marc Rochat, 23e à 2''44, il s'agira de croiser les doigts et tout le reste pour avoir une chance de participer à la deuxième manche dès 13h30.

Ramon Zenhäusern continue sa saison noire. Le Haut-Valaisan a été éliminé sur le premier tracé.

