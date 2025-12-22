Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le Suisse n'a ...
Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième

Photo: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati

Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le Suisse n'a été devancé que par le Norvégien Atle Lie McGrath et le Français Clément Noël.

Déjà troisième après le parcours initial, Meillard a montré une belle constance pour maintenir son rang en finale. Il lui a manqué 0''39 par rapport au vainqueur, qui l'a emporté avec 0''30 sur Noël, qui avait réalisé le meilleur temps de la 1re manche.

Trois autres Helvètes ont inscrit des points dans la station italienne. Tanguy Nef a pris une belle septième place, alors que Daniel Yule (26e) et Matthias Iten (27e) ont aussi terminé dans le top 30.

/ATS
 

Actualités suivantes

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche

Ski    Actualisé le 22.12.2025 - 11:24

Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia

Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia

Ski    Actualisé le 22.12.2025 - 04:05

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 18:48

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 14:44

Articles les plus lus

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 12:50

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 14:44

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 18:48

Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia

Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia

Ski    Actualisé le 22.12.2025 - 04:05

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 11:06

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 12:50

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 14:44

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 18:48

Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia

Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 04:34

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 11:06

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 11:37

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia « se venge »

Ski    Actualisé le 21.12.2025 - 12:50