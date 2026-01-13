Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Camille Rast et Wendy Holdener sont aux portes du podium à l'issue de la première manche du ...
Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast et Wendy Holdener sont aux portes du podium à l'issue de la première manche du slalom de Flachau. Les Américaines Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan mènent le bal.

Les Suissesses 'jouent placées' en Autriche, mais il faudra en donner davantage pour espérer décrocher un nouveau podium, tant pour Camille Rast (4e à 0''78) que pour Wendy Holdener (5e à 0''80).

La Valaisanne, victorieuse à Kranjska Gora, a souffert d'un refroidissement ces derniers jours et n'a peut-être pas pu offrir la même explosivité qu'en Slovénie. Mieux partie que Shiffrin, la skieuse de Vétroz a ensuite perdu du temps tout au long d'une manche interminable avec un chrono de 56''22 pour l'Américaine. Rast est à 0''43 du podium et de la 3e place provisoire occupée par l'Autrichienne Katharina Truppe.

Juste derrière Rast, on retrouve donc Wendy Holdener qui a perdu un peu trop de temps dans le troisième secteur. Mais les écarts sont gigantesques entre les sept premières, dans la même seconde, et la suite du peloton. Sara Hector est 8e à 1''66 et la surprenante Uranaise Eliane Christen 9e à 1''97!

Mélanie Meillard est pour sa part bien plus loin (25e) avec pas moins de 4''24 de débours sur Shiffrin. A voir si elle réussira à rester dans le top 30 pour la deuxième manche prévue à 20h45.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 13:12

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Articles les plus lus

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:07

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04