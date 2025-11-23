Slalom de Gurgl: Podium pour Rast (3e), 103e succès pour Shiffrin

Camille Rast a rapidement effacé sa déception de Levi, où elle avait dû se contenter d'une ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Camille Rast a rapidement effacé sa déception de Levi, où elle avait dû se contenter d'une 15e place.

La championne du monde en titre a pris la 3e place du deuxième slalom de la saison dimanche à Gurgl, où l'inévitable Mikaela Shiffrin a triomphé pour la 103e fois en Coupe du monde. Wendy Holdener a quant à elle terminé 4e.

On prend les mêmes, et on recommence. Comme l'an dernier à Gurgl, Mikaela Shiffrin s'est imposée en devançant dans l'ordre Lara Colturi, Camille Rast et Wendy Holdener. L'Américaine a réussi une énième démonstration sur le second parcours, devançant sa dauphine albanaise de 1''23 pour signer son 66e succès dans la discipline.

Troisièmes ex-aequo à l'issue de la première manche, Camille Rast et Wendy Holdener sont séparées au final par 0''18, soit le même écart qu'entre la Valaisanne et Lara Colturi. La championne du monde a réalisé le 11e temps sur le deuxième tracé pour décrocher son sixième podium en Coupe du monde, le quatrième en slalom.

La vice-championne du monde 2025 de slalom Wendy Holdener devra en revanche patienter avant de monter pour la 53e fois sur la boîte. La Schwytzoise, auteure du 13e chrono seulement dans la manche finale, fait néanmoins elle aussi bien mieux qu'à Levi huit jours plus tôt (8e rang).

Les deux autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont tenu le choc l'après-midi. La Grisonne Anuk Brändli (22 ans) a inscrit ses premiers points en Coupe du monde en se classant 21e, alors que l'Uranaise Eliane Christen a terminé pour la quatrième fois de sa carrière dans le top 30 (25e).

/ATS
 

