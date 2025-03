Slalom de Hafjell: Meillard domine

Loïc Meillard est en tête du slalom de Coupe du monde à Hafjell après la première manche. Le champion du monde mène devant Lucas Pinheiro Braathen et Fabio Gstrein.

Loïc Meillard va-t-il clore son week-end norvégien comme il l'a commencé? Le vainqueur du géant samedi est bien parti pour décrocher son deuxième succès dans la discipline.

Le Valaisan aux origines neuchâteloises compte 0''34 d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen et 0''44 sur Fabio Gstrein à mi-parcours au terme d'un premier effort très long avec une manche de plus d'une minute. Le skieur d'Hérémence, toujours à la lutte pour le dossard rouge de la spécialité, met la pression sur Henrik Kristoffersen, 6e à 0''84, et sur Clément Noël, 4e à 0''52.

Tanguy Nef pointe lui au 8e rang à 1''10, alors que Daniel Yule occupe la 10e place à 1''42.

La lutte pour le top 25 et une participation aux finales de la Coupe du monde à Sun Valley bat son plein. Marc Rochat a réussi une bonne manche pour se placer au 16e rang à 1''87. Ramon Zenhäusern est 26e, alors que Luca Aerni aura la chance de s'élancer sur une piste immaculée dès 12h30 puisqu'il a fini 30e.

