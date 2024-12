Slalom de Killington: Rast et Meillard à la bagarre

Camille Rast et Mélanie Meillard sont dans le coup lors de la première manche du slalom de Coupe du monde de Killington. Les deux Valaisannes sont 3e et 4e, alors que Lena Dürr mène.

Profiter au maximum de l'état de grâce et d'un matériel qui fonctionne bien. Sur le podium lors de ses deux dernières courses, Camille Rast se pose actuellement en leader technique des Suissesses.

Et sur la piste Superstar, la skieuse de Vétroz s'est aussi bien sentie que la veille en géant. Si elle parvient à gommer quelques petites erreurs sur le haut, Camille Rast peut même rêver à un troisième podium de suite.

En l'absence de Mikaela Shiffrin, blessée la veille en géant, et Petra Vlhova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier, Lena Dürr a profité pour virer en tête. Mais l'Allemande ne compte que 0''11 d'avance sur Anna Swenn Larsson et 0''12 sur Rast.

Si la 3e place de Rast ne surprend plus, la 4e provisoire de Meillard à 0''43 un peu plus. Même si la skieuse d'origine neuchâteloise a pris la 7e place à Levi et la 10e à Gurgl, la voir si proche de la tête renvoie à la saison 2017/18 juste avant qu'elle ne se blesse gravement au genou.

Performance correcte pour Wendy Holdener, 9e à 1''08. Sortie plus compliquée pour Michelle Gisin, seulement 23e provisoire à 2''03. Quant à Nicole Good, elle a été éliminée très rapidement.

/ATS