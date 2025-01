Slalom de Schladming: Loïc Meillard 3e de la manche initiale

Loïc Meillard est en embuscade pour un podium lors du slalom Coupe du monde de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise occupe en effet le troisième rang à l'issue de la première manche.

Au lendemain de sa déception en géant - quatrième à 0''01 du podium après avoir remporté la manche initiale -, Meillard a livré un parcours très solide. Il a été de loin le Suisse le plus en vue, concédant 0''36 à Linus Strasser.

L'Allemand, vainqueur à Schladming en 2022 et 2024, a exploité parfaitement son dossard no 1 pour finir en 50''25. Personne n'a fait mieux. Son plus proche poursuivant est le Norvégien Timon Haugan, à 0''36.

Leader de la discipline avec quatre succès cet hiver, le Français Clément Noël a commis quelques erreurs et a dû se contenter du sixième rang provisoire. Mais son retard de 0''71 ne lui enlève pas tout espoir de très bon classement, tout comme d'ailleurs pour le Norvégien Henrik Kristoffersen, à 1''04.

Côté helvétique, Tanguy Nef a fini à 1'20 du leader. Daniel Yule a pour sa part concédé 1''55, Marc Rochat 2''44 et Luca Aerni 2''55. Ramon Zenhäusern a lui terminé à 2''98 et risque de ne pas participer à la finale des 30 meilleurs.

/ATS