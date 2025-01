Slalom de Wengen: Nef et Yule à la bagarre

Tanguy Nef (3e) et Daniel Yule (4e) sont à la bagarre pour le podium à l'issue de la première manche du slalom de Wengen. Les deux Romands suivent les Norvégiens McGrath et Kristoffersen.

Il n'y aura peut-être pas de nouveau doublé suisse, mais le public aura de quoi se réjouir pour la deuxième manche (13h15). Car sur la Männlichen, Tanguy Nef et Daniel Yule ont fait le boulot.

Dans la lignée de son deuxième effort à Adelboden, le Genevois a sorti une superbe manche pour se retrouver à 0''53 d'Atle Lie McGrath et à seulement 0''10 d'Henrik Kristoffersen. 'J'ai vu Manuel Feller et j'ai changé de skis, a expliqué le Genevois de 28 ans au micro de la RTS. C'était un bon choix tactique et j'ai réussi à mettre de la vie dans mon ski. Ce sera le même plan en 2e manche.'

Quatorze centièmes derrière Nef, Daniel Yule prouve lui aussi monter en puissance. On sait que le Valaisan va mieux depuis le slalom d'Alta Badia et une bonne 9e place. Il faut remonter au slalom de Kitzbühel l'an dernier pour trouver trace d'une aussi bonne première manche de la part du skieur du Val Ferret.

'La neige est relativement lente et il n'y a pas beaucoup de répit, a avoué le Valaisan. Le feeling n'était pas excellent, mais il fallait se bouger et aller chercher la ligne de pente.'

Ce fut nettement moins bon pour les autres représentants de Swiss-Ski. Loïc Meillard a été beaucoup trop tendre pour espérer tutoyer les sommets. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a pas su gérer les ruptures de pente aussi bien que ses adversaires et le voici 24e à 1''75. Il faudra sortir une deuxième manche exceptionnelle pour espérer remonter dans le top 15.

29e à 2''02, Marc Rochat est passé par les poils en deuxième manche, tandis que Luca Aerni (38e) et Ramon Zenhäusern (43e) regarderont leurs coéquipiers depuis les tribunes.

/ATS