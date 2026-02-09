Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Nadine Fähndrich a signé le 5e temps de la qualification du sprint olympique en style classique ...
Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nadine Fähndrich a signé le 5e temps de la qualification du sprint olympique en style classique mardi matin. Deux autres Suissesses, Anja Weber et Lea Fischer, disputeront les quarts de finale.

Candidate déclarée à une médaille, Nadine Fähndrich a affiché ses ambitions avec cette 5e place. La Lucernoise a concédé 3''66 à la Suédoise Linn Svahn, qui a réussi le meilleur chrono devant ses compatriotes Jonna Sundling et Johanna Hagström.

Nadine Fähndrich a choisi de disputer le deuxième quart de finale, où elle se frottera notamment à Linn Svahn. Si elle passe cet écueil, elle retrouvera probablement aussi l'autre favorite, Jonna Sundling, en demi-finale.

Anja Weber (23e à 11''06) et Lea Fischer (29e à 12''61) disputeront elles aussi la phase à élimination directe. Weber a opté pour le deuxième quart, Fischer pour le troisième qui s'annonce plus ouvert. Alina Meier a en revanche échoué au 31e rang, à 1''62 de la 30e et dernière place qualificative.

Chez les messieurs, la Suisse a réussi un carton plein. Noe Naeff (6e), Valerio Grond (8e) et Janik Riebli (12e) ont même brillamment décroché leur ticket pour les quarts de finale. Le meilleur chrono de la qualification a été comme prévu signé par le grand favori Johannes Hösflot Klaebo.

/ATS
 

Actualités suivantes

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:11

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:07

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33

Articles les plus lus

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:07

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 12:48

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 13:04

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07