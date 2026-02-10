Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination ...
Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination dès les quarts de finale du sprint olympique en style classique.

Nadine Fähndrich, qui avait signé le 5e temps de la qualification, a calé dans la dernière ligne droite après avoir mené sa course. Elle a concédé sur la ligne 2''05 sur la favorite Linn Svahn.

Cinquième de son quart de finale, Nadine Fähndrich a même été devancée par sa compatriote Anja Weber. Celle-ci passe néanmoins aussi à la trappe, tout comme la troisième Suissesse encore en lice Lea Fischer.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 10:33

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:11

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:07

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Articles les plus lus

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:07

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:11

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:07

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium

Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 13:04

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 05:07

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 08.02.2026 - 19:33