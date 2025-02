Super-G: Lara Gut-Behrami à l'assaut d'une 9e médaille

Première course individuelle des Mondiaux de Saalbach jeudi, le Super-G féminin peut apporter une deuxième médaille à la Suisse. Lara Gut-Behrami fait naturellement partie des favorites.

Championne olympique en titre, championne du monde en 2021, cinq globes de la discipline, 23 succès en Coupe du monde: la Tessinoise a fait depuis longtemps du Super-G son terrain de jeu préféré. Lorsqu'il n'y a qu'une reconnaissance matinale et pas d'entraînement, l'instinct de la Luganaise fait merveille.

Le fait d'avoir réussi deux bons entraînements en descente signifie également que le matériel fonctionne bien et que la confiance est là. Sur les douze derniers Super-G de Coupe du monde, LGB est montée à neuf reprises sur la boîte. Son pire résultat? 7e à... Saalbach lors des finales l'an dernier. Mais sa récente victoire à Garmisch vaut plus que cette contre-performance en mars 2024 sur une neige de printemps.

Plusieurs favorites

Dans le camp suisse, Michelle Gisin et Malorie Blanc ne font clairement pas partie du cercle des favorites et il faudrait un joli concours de circonstances pour les retrouver à la bagarre. Il en va différemment de Corinne Suter.

La Schwytzoise sait se transcender lors des grands rendez-vous, comme en témoignent ses deux médailles mondiales en Super-G (bronze à Äre en 2019 et argent à Cortina en 2021). Troisième récemment à Cortina, la championne olympique de descente n'est donc jamais à écarter lorsque les médailles sont en jeu.

Parmi les favorites, les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia ont les atouts nécessaires pour briller. Ne pas négliger non plus les Autrichiennes à domicile, et notamment Cornelia Hütter qui s'est imposée à St-Moritz. Victorieuse à St-Anton, l'Américaine Lauren Macuga peut perpétuer la tradition des Nord-Américaines toujours dangereuses lors des grands rendez-vous.

Restent encore la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et la championne olympique de Pyeongchang Ester Ledecka, laquelle avait remporté le Super-G des finales de Saalbach l'an dernier.

/ATS