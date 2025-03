Super-G de Kvitfjell: Lara Gut-Behrami 2e derrière Brignone

Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du Super-G de Kvitfjell dimanche. La Tessinoise a laissé la victoire à Federica Brignone pour 0''05, mais elle conserve le dossard rouge de leader de la discipline.

Une erreur dans le S-Svingen et voilà la victoire qui échappe à Lara Gut-Behrami pour une poussière de temps. Sans ce coup de frein, la skieuse de Comano aurait été la seule à descendre sous les 1'30 pour fêter sa 47e victoire en Coupe du monde. LGB a conclu sa course en boulet de canon, reprenant 60 centièmes à sa grande rivale. Avec quelques mètres de plus, elle y serait sans doute parvenue.

Mais au final, c'est donc Federica Brignone qui enlève sa 8e course cet hiver pour sa 35e victoire en carrière, la 12e en Super-G. L'Italienne a été la plus constante tout au long de la manche. Le podium est complété par Sofia Goggia à 0''09.

Au classement de la discipline, Lara Gut-Behrami profite de deuxième place pour maintenir de l'avance sur Brignone. Elle possède 55 points de bonus sur la Valdôtaine. La bataille sera rude dans deux semaines à La Thuile, chez Federica Brignone. La station italienne organisera deux Super-G, après avoir récupéré celui qui avait dû être annulé à St-Moritz en décembre.

Au général de la Coupe du monde, Brignone poursuit sa marche en avant avec désormais 251 points de plus que la Tessinoise.

Le reste de la délégation helvétique est plus loin. Mais avec sa 14e place à 0''95, Malorie Blanc obtient un bon résultat. Juste derrière la jeune Valaisanne, on retrouve Corinne Suter à 1''07.

Joana Hählen a pris la 26e place à plus de deux secondes, tandis que Janine Schmitt a marqué un point pour sa 30e place. Coupable d'une immense faute sur le bas du parcours, Michelle Gisin (43e) a terminé aux tréfonds du classement avec plus de 7 secondes de retard.

/ATS