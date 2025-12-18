Super-G de Val Gardena: Zabystran souffle la victoire à Odermatt

Immense surprise lors du Super-G de Val Gardena. Le Tchèque Jan Zabystran a profité des conditions pour devancer de 0''22 Marco Odermatt.

Même lui n'arrivait pas à y croire, voir du vert avec son dossard 29 et devant Marco Odermatt. Et pourtant c'est bien ce qui s'est produit à Val Gardena, sur l'une des seules pistes qui permettent ce genre de coup d'éclat.

Avec une 8e place en mars à Kvitfjell comme meilleur résultat, Zabystran a logiquement décroché son premier podium à 27 ans, et de quelle manière!

Marco Odermatt ne pensait certainement pas à un tel scénario en coupant la ligne et en voyant qu'il venait d'améliorer le chrono de Justin Murisier d'1''05. Vainqueur de la descente sprint la veille, 'Super Marco' était forcément favori dans une discipline où improvisation et feeling sont essentiels. Depuis qu'il est sur le circuit, le Nidwaldien n'a jamais dompté la Saslong en configuration Super-G. Il faudra attendre l'année prochaine. Giovanni Franzoni complète le podium provisoire après 38 concurrents.

Largué en descente, Stefan Rogentin se sent mieux en Super-G. Il est pour l'heure 7e. L'un des deux 'chiens fous' Alexis Monney occupe le 11e rang, tandis que Franjo von Allmen a connu l'élimination et a bien failli se faire mal.

Justin Murisier est 19e, Arnaud Boisset 26e.

