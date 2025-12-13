Triplé suisse au géant de Val d'Isère: Meillard, Aerni et Odermatt

Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère! Loïc Meillard a signé sa 8e victoire ...
Triplé suisse au géant de Val d'Isère: Meillard, Aerni et Odermatt

Triplé suisse au géant de Val d'Isère: Meillard, Aerni et Odermatt

Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère! Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt.

Une démonstration de force, en équipe. Alors que l'on attendait Marco Odermatt pour signer un 50e succès en Coupe du monde et un cinquième consécutif sur cette Face de Bellevarde qu'il apprécie tant, c'est Loïc Meillard qui a surgi.

Cinquième au terme du tracé matinal, le Valaisan d'origine neuchâteloise était à la recherche d'une vraie belle performance. Il l'a réalisé dans les Alpes en étant celui des favoris qui a le mieux su gérer une deuxième manche disputée dans l'ombre pour les meilleurs.

Le skieur d'Hérémence a su faire le moins d'erreurs et devancer au final de 0''18 un incroyable Luca Aerni. Le Valaisan est décidément sur sa piste de géant préférée en Haute-Tarentaise. Quatrième l'an dernier, le skieur des Barzettes avait réussi une bonne première manche avec une grosse faute. Il a été plus propre en seconde.

Aerni a bien failli réussir un incroyable coup. Il obtient son deuxième podium en Coupe du monde, huit ans après le premier, une deuxième place dans le slalom de Madonna.

Marco Odermatt se console avec une troisième place à 0''33, parce qu'il reprend seul le dossard rouge de leader du géant. En tête après la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner se classe finalement 5e.

Alors que le ski helvétique féminin en vitesse doit faire face à plusieurs blessées, le ski masculin se porte très bien. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler.

Septième après la première manche, Thomas Tumler a lui rétrogradé au classement. Très (trop) agressif, le Grison n'a pas calculé et mal lui en a pris finalement. Il échoue à la 22e place. Les autres Suisses en lice ont tous échoué au-delà de la 30e place à l'issue du parcours matinal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Descente de St-Moritz: Aicher bat Vonn, les Suissesses loin

Descente de St-Moritz: Aicher bat Vonn, les Suissesses loin

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 12:44

Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 10:58

Odermatt pour une place dans le top 50

Odermatt pour une place dans le top 50

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 04:06

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Ski    Actualisé le 12.12.2025 - 12:20

Articles les plus lus

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Ski    Actualisé le 12.12.2025 - 12:20

Odermatt pour une place dans le top 50

Odermatt pour une place dans le top 50

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 04:06

Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 10:58

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Ski    Actualisé le 12.12.2025 - 12:20

Odermatt pour une place dans le top 50

Odermatt pour une place dans le top 50

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 04:06

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38