Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Mikaela Shiffrin a cueilli samedi son 102e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom de Levi.

L'Américaine a déclassé la concurrence pour s'imposer une 65e fois dans sa discipline fétiche. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a terminé 8e.

En tête avec 1''08 d'avance sur Lara Colturi à l'issue du premier parcours, Mikaela Shiffrin s'est également montrée la plus rapide sur la seconde manche pour devancer l'Albanaise (2e) de 1''66. Troisième, l'Allemande Emma Aicher a concédé 2''59.

C'est la neuvième fois déjà que Mikaela Shiffrin s'impose en slalom à Levi. Seule sa compatriote Lindsey Vonn a triomphé plus souvent sur une même piste dans une seule discipline (14 succès en descente à Lake Louise).

Septième après la manche initiale à égalité avec Emma Aicher, Wendy Holdener n'a pas signé d'exploit sur une piste où elle compte pourtant quatre podiums. La Schwytzoise a perdu au final 3''06 sur une Mikaela Shiffrin intouchable samedi.

Les deux autres Suissesses en lice en deuxième manche ont manqué leur affaire. La championne du monde 2025 Camille Rast doit se contenter du 15e rang (à 3''51), Mélanie Meillard terminant quant à elle à la 22e place.

