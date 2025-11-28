Un géant dames au programme samedi

Après deux courses masculines, c'est au tour des dames d'en découdre samedi en Coupe du monde à Copper Mountain. Elles disputeront leur deuxième géant de la saison.

Les Suissesses affichent des ambitions mesurées avant ce géant, dont la première manche est prévue à 18h et la deuxième à 21h. Troisième en ouverture de saison à Sölden, Lara Gut-Behrami a annoncé jeudi qu'elle ne skierait plus cet hiver à la suite de sa grave blessure au genou gauche subie à l'entraînement à Copper Mountain.

A Sölden, où l'Autrichienne Julia Scheib avait créé la surprise en s'imposant, la Tessinoise avait été la seule Suissesse à terminer dans le top 10. Mais Camille Rast, 15e sur le glacier autrichien, est montée en puissance depuis: la Valaisanne reste sur une 3e place dans le slalom de Gurgl. Elle espère confirmer.

/ATS