Un géant messieurs au programme vendredi

Les messieurs sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde à Copper Mountain, où ils ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Les messieurs sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde à Copper Mountain, où ils doivent disputer leur deuxième géant de la saison. La première manche est prévue à 18h, la deuxième à 21h.

Marco Odermatt est forcément l'homme à battre dans cette discipline. Le Nidwaldien reste sur une victoire en ouverture de l'hiver à Sölden, où il avait renoué avec la victoire en géant après quatre échecs successifs en fin de saison 2024/25.

En difficulté depuis le début de l'hiver, Loïc Meillard espère quant à lui se mêler enfin à la lutte pour le podium dans une discipline technique. Le skieur d'Hérémence avait dû se contenter d'un 14e rang à Sölden, où Marco Schwarz et Atle Lie McGrath avaient complété le podium derrière Odermatt.

/ATS
 

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 21:11

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:17

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:45

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:37

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:37

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:17

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:45

Ski    Actualisé le 26.11.2025 - 20:19

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:37

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:45

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 11:41

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 17:17

Ski    Actualisé le 26.11.2025 - 20:19

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03