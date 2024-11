Un premier podium pour Rast, un 99e succès pour Gisin

Camille Rast a cueilli à 25 ans son premier podium en Coupe du monde.

La Valaisanne a pris samedi la 3e place du slalom de Gurgl, remporté par l'inévitable Mikaela Shiffrin (99e victoire à ce niveau). Wendy Holdener (4e) et Mélanie Meillard (10e) complètent l'excellent résultat d'ensemble des Suissesses.

Cinquième le week-end précédent à Levi dans des conditions de neige qu'elle n'apprécie pourtant pas, Camille Rast a fait mieux que confirmer sa forme. La skieuse de Vétroz a gagné deux rangs en seconde manche pour terminer à 0''57 de Mikaela Shiffrin et à 0''02 de l'Albanaise Lara Colturi, qui décroche à 18 ans un surprenant premier podium sur le Cirque blanc.

L'avènement de Camille Rast était en revanche plus attendu. La Valaisanne avait signé son premier top 10 en Coupe du monde en janvier 2017 à Plan de Corones, terminant 9e en géant, et était devenue championne du monde junior de slalom deux mois plus tard alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Souvent freinée par des blessures, Camille Rast a enfin pu donner sa pleine mesure la saison dernière, terminant 9e de la Coupe du monde de slalom grâce notamment à deux 4es places obtenues en janvier (Kranjska Gora et Janska). Ce podium vient récompenser sa persévérance et lui offre de nouvelles perspectives.

Holdener manque le coche en 2e manche

La joie de Rast contrastait avec l'amertume de Wendy Holdener. Deuxième de la première manche à 0''13 de Mikaela Shiffrin, la Schwytzoise a manqué le coche sur le bas du second tracé pour terminer à 0''18 de Rast. Elle ne fera néanmoins pas la fine bouche pour sa troisième course après ses dix mois de pause forcée.

Septième à Levi, Mélanie Meillard a elle aussi confirmé la bonne impression laissée en Finlande sept jours plus tôt, même si elle a perdu un rang en deuxième manche samedi. La skieuse d'Hérémence n'avait plus signé deux top 10 consécutifs en slalom au cours d'un même hiver depuis la saison 2017/18.

Gisin loin du compte

Les six autres Suissesses en lice avaient échoué à se qualifier pour la seconde manche. La déception est grande pour Michelle Gisin, seulement 36e sur le premier tracé pour son 100e départ dans la discipline en Coupe du monde. L'Obwaldienne doit revoir sa copie: elle est toujours en quête d'un premier top 20 cette saison.

