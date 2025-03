Un sixième titre pour Klaebo, sacré sur 50 km

Johannes Hösflot Klaebo a tout raflé dans 'ses' Mondiaux à Trondheim.

Le Norvégien a triomphé sur 50 km en skating samedi, cueillant ainsi son sixième titre en six courses masculines disputées dans ces joutes. Meilleur Suisse, Jason Rüesch s'est classé 18e.

Déjà sacré en sprint individuel, sur le skiathlon, dans le 10 km classique, en sprint par équipe puis en relais, Klaebo a qui plus est décroché samedi l'unique grand titre manquant à son palmarès. Jamais encore il n'avait en effet triomphé sur la distance mythique des 50 km dans un grand championnat (Mondiaux ou Jeux olympiques).

Klaebo a forcé la décision au sprint en devançant de 2''1 son dernier rival, le Suédois William Poromaa (2e), alors que la 3e place est revenue à un autre Norvégien, Simen Hegstad Krueger (à 8''5). Poromaa et Harald Östberg Amundsen (5e à 51''8) ont pourtant tout tenté pour distancer le vainqueur du jour, en vain.

Côté suisse, Jason Rüesch a tenu le choc pendant un peu plus de 20 km avant de rentrer dans le rang. Il a concédé au final plus de sept minutes au héros de ces Mondiaux. Le Valaisan Candide Pralong s'est quant à lui classé 38e à plus de 11 minutes, alors que Jonas Baumann a abandonné.

/ATS