Une nouveauté pour redynamiser le combiné

Mardi et mercredi aura lieu - chez les dames puis chez les messieurs - une nouvelle épreuve dans le cadre des Mondiaux, le combiné par équipe. Le but: redynamiser une compétition en perte de vitesse.

Le combiné individuel n'est plus, vive le combiné par équipe. Confrontée au manque d'athlètes polyvalents, la FIS a dû trouver une alternative. A Méribel voici deux ans, elles n'étaient que 18 à être classées, puisque plusieurs skieuses avaient choisi de prendre la descente du combiné comme un entraînement supplémentaire en vue de la descente du week-end.

Il a donc fallu se pencher sur la question et proposer autre chose. De la même manière que le team event, le combiné a dû faire sa mue. Imaginé à l'époque pour rendre hommage aux polyvalents, il était le fruit des résultats de la descente et de deux manches de slalom. Puis, avec les progrès des techniciens en vitesse, on est passé à une descente - ou un Super-G - et une manche de slalom. Cette épreuve a d'ailleurs souvent souri aux Suissesses avec les titres olympiques de Michelle Gisin (2018 et 2022) et mondiaux de Wendy Holdener (2017 et 2019).

Avec Lara Gut-Behrami et Mikaela Shiffrin

Après l'échec des courses parallèles individuelles et leur manque d'équité sportive, voici donc le combiné par équipe. Les athlètes ont l'air d'être plutôt favorables à ce format. Preuve de ce changement de paradigme, Lara Gut-Behrami sera de la partie, tout comme Mikaela Shiffrin. Et pour la FIS, la participation des stars est une bonne chose.

Très peu de points de repère cependant avant cette première mardi, puisque le combiné par équipe n'a jamais eu les honneurs de la Coupe du monde. Les seuls essais ont eu lieu ces deux derniers hivers lors des Mondiaux juniors, ce qui signifie que Malorie Blanc est l'une des rares filles à avoir déjà pris part à ce type d'épreuve.

Le mode d'emploi est simple. Deux athlètes forment une équipe, l'un fait la descente et l'autre se lance sur le slalom. On calcule ensuite le temps total des deux.

Swiss-Ski a utilisé le maximum de duos autorisés par pays, à savoir quatre. De manière assez surprenante, Lara Gut-Behrami sera finalement au départ. La Tessinoise avait fait savoir la semaine dernière qu'il y avait 95% de chances qu'elle ne soit pas dans le portillon. Elle formera un tandem avec Wendy Holdener. Corinne Suter/Camille Rast, Malorie Blanc/Mélanie Meillard et Priska Ming-Nufer/Eliane Christen représenteront également les couleurs helvétiques.

On sait également que les Etats-Unis aligneront une paire composée de Breezy Johnson, championne du monde de descente, et de Mikaela Shiffrin, la femme aux 99 succès en Coupe du monde.

/ATS