Une première médaille pour la Suisse

Le compteur des médailles tourne déjà pour la Suisse aux Championnats du monde de Saalbach. Elle a cueilli l’argent dans le team event, battue en finale par l’Italie.

Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler ont éliminé l’Allemagne et les Etats-Unis avant de s’incliner devant la 'Squadra Azzurra'. Thomas Tumler a été le héros malheureux de cette finale. Le Grison a raté son départ lors de l'ultime manche pour laisser filer Alex Vinatzer vers la victoire et l’or.

La Suisse a remporté sa troisième médaille lors d’un championnat du monde dans cette épreuve si particulière du team event. Elle avait enlevé le bronze en 2007 et l’or en 2019 dans les deux mondiaux organisés à Are.

Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler ont tous les quatre remporté au moins une manche. Cette force collective aurait pu leur permettre de rafler la mise. Mais c’était sans compter sans l’erreur de Thomas Tumler, qui avait été vraiment remarquable face aux Allemands et aux Américains.

/ATS