Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Les Suisses Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (5e) et Thomas Tumler (7e) ont terminé dans ...
Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Les Suisses Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (5e) et Thomas Tumler (7e) ont terminé dans le top 7 de la première manche du géant de Val d'Isère. L'Autrichien Stefan Brennsteiner a dominé les débats.

Parti avec le dossard 3, Odermatt a eu de la peine à se mettre dans le rythme. Malgré une 2e partie de course concluante, le skieur d'Hergiswil a été trop imprécis sur le haut du parcours pour espérer mieux, concédant 0''46 au leader Brennsteiner.

Le Nidwaldien n'a désormais plus droit à l'erreur en 2e manche (13h00) sur la Face de Bellevarde s'il entend rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès. L'homme aux 28 victoires en géant est condamné à réaliser une performance inédite cette saison, à savoir gagner sans déjà mener au terme de la 1re manche, comme cela avait été le cas lors de ses succès à Sölden et Beaver Creek.

L'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui comme Odermatt comptait 200 points en géant cette saison avant cette course, a réalisé une manche pleine pour obtenir le meilleur chrono en 1'01''15, devant les deux Norvégiens Henrik Kristoffersen (à 0''28) et Timon Haugan (à 0''33).

Juste derrière Odermatt, le 2e meilleur suisse Loïc Meillard s'est classé à une bonne 5e place provisoire (à 0''57), son meilleur résultat en 1re manche dans la discipline cette saison. Son compatriote Thomas Tumler a également conservé ses chances de podium, lui qui a obtenu un 7e rang provisoire (à 0''77).

Dernier Suisse à s'élancer dans les trente premiers, Luca Aerni a obtenu le 13e rang, à 1''36 du meilleur temps.

/ATS
 

Actualités suivantes

Odermatt pour une place dans le top 50

Odermatt pour une place dans le top 50

Ski    Actualisé le 13.12.2025 - 04:06

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Ski    Actualisé le 12.12.2025 - 12:20

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Articles les plus lus

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz

Ski    Actualisé le 12.12.2025 - 12:20

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 16:38

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 20:07

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 22:11

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05