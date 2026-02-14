Wendy Holdener renonce au géant

L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche ...
Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche à Cortina. Wendy Holdener a décidé à la dernière minute de ne pas participer, a annoncé Swiss-Ski.

La Schwytzoise se concentre d'ores et déjà sur le slalom de mercredi. Elle consacrera le temps gagné grâce à son forfait à des entraînements supplémentaires dans sa discipline de prédilection.

Camille Rast, Vanessa Kasper et Sue Piller représenteront la Suisse dans le géant dominical, dont la première manche est prévue à 10h.

/ATS
 

