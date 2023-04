Rendez-vous sport : c’est « le flou » pour le Critérium jurassien

Le Critérium jurassien avance sur une route sinueuse. Cette première manche du championnat de Suisse des rallyes a réuni 77 équipages vendredi et samedi sur les routes de la région, contre 103 l’an dernier. Le directeur de course du « Crité » livre son explication : « Les pilotes ont vu qu’ils pouvaient faire d’autres choses » pendant la pandémie. Sébastien Lovis ajoute que les pilotes « ne mettent plus leur argent là-dedans ». Et puis, il y a le problème du règlement qui contraint les voitures qui participent aux rallyes suisses à être immatriculés, ce qui n'est pas le cas en France… les pilotes tricolores ne se pressent donc pas au portillon. Le manque d’enthousiasme est aussi constaté du côté des bénévoles, toujours plus difficiles à mobiliser, selon Sébastien Lovis : « Les gens ont vu que c’était sympa de ne rien faire le week-end », indique-t-il, toujours en référence à la période de pandémie.





De l’espoir, quand même

Face à ces constats, Sébastien Lovis reconnaît que c’est « le flou » concernant l’avenir. Il ne perd toutefois pas espoir, indiquant que le « Crité » n’avait réuni qu’une cinquantaine de concurrents il y a 25 ans environ, avant de rebondir. Et puis, le directeur de course de l’étape jurassienne souligne l’important soutien apporté par le Canton du Jura. /msc-mle