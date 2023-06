Sacha Althaus sur le podium du Rallye du Chablais

Un 2e podium en deux manches pour Sacha Althaus au championnat de Suisse des rallyes. Le Prévôtois a terminé à la 3e place du Rallye du Chablais samedi soir en Valais. Il a fini derrière le Neuchâtelois Jonathan Hirschi et le Valaisan Jonathan Michellod, vainqueur de l’édition 2022. Sacha Althaus qui pilotait une Skoda Fabia était engagé avec sa coéquipière et compagne Lisiane Zbinden. L’équipage a profité de l’abandon du pilote valaisan Mike Coppens lors de la seconde journée qui était 1er après les huits premières spéciales.





Ce podium arrive au terme d’un week-end compliqué. Au total, trois spéciales sont tombées à l’eau en raison de divers incidents sur les tracés. Sacha Althaus a vécu beaucoup de difficultés lors de cette course : « on a fini vraiment tard samedi, il y a eu beaucoup d’interruptions de course et de problèmes de chronométrage toute la journée ». À l’arrivée, le sourire était tout de même présent sur les lèvres du Prévôtois : « ça me fait énormément plaisir de faire un podium ailleurs que chez nous ». Sacha Althaus avait effectivement terminé au même rang, lors du Critérium jurassien qui comptait comme la 1re manche du championnat de Suisse des rallyes.