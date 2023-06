Zéro pointé pour Grégoire Saucy à Barcelone

Week-end compliqué pour Grégoire Saucy à Barcelone. Le pilote jurassien avait initialement pris le 9e rang de la course sprint de Formule 3 samedi en Espagne. Il a ensuite reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué une collision au 15e tour. Le Vadais a ainsi été rétrogradé à la 23e position au classement final. Il n’a donc par marqué de points lors de cette course sprint remportée par le Britannique Zak O'Sullivan.

Puis dimanche, Grégoire Saucy s’est élancé depuis la 5e ligne de la course principale . Le pilote jurassien a terminé à la 27e et dernière place en Catalogne. Il a été victime d’une crevaison au 19e des 25 tours en touchant l’aileron avant d’une voiture qu’il dépassait. La victoire est revenue à l’Espagnol Josep María Martí. Le pilote de Bassecourt n’a donc pas marqué le moindre point ce week-end. Il redescend ainsi au 7e rang du classement général avec 47 unités et compte 14 longueurs de retard sur le podium. /fwo