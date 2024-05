500 miles d'Indianapolis: Newgarden vainqueur au finish

L'Américain Josef Newgarden (Penske) a remporté les 500 miles d'Indianapolis pour la deuxième année consécutive. Il a devancé de justesse (0''3417) le Mexicain Pato O'Ward (McLaren).

Newgarden a dépassé O'Ward dans l'avant-dernier virage sur le célèbre ovale. Il est le premier pilote à gagner l'épreuve deux fois de suite depuis le Brésilien Helio Castroneves en 2001 et 2002. Le podium a été complété par le Néo-Zélandais Scott Dixon (Ganassi) à 0''9097.

La course a débuté avec plus de quatre heures de retard en raison des orages. Suite à divers incidents, elle a été neutralisée à huit reprises. Pas moins de 16 pilotes différents ont occupé la tête et 87 changements de leader ont été enregistrés.

/ATS