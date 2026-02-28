Acosta gagne le premier sprint de la saison

L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a démarré sa saison de manière idéale en remportant samedi le sprint du GP de Thaïlande.

Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a dû lui céder la 1re place dans le dernier tour après avoir été pénalisé par les commissaires de course.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses derniers retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite.

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite. Cette décision a été qualifiée d''injuste' par les responsables de Ducati.

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir à 21 ans sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.

Marco Bezzecchi s'était montré le plus rapide sur son Aprilia depuis le début du week-end sur le circuit de Buriram, dans le nord-est de la Thaïlande. Mais l'Italien de 27 ans, déjà tombé à deux reprises en matinée, est de nouveau parti à la faute en début de course alors qu'il était en tête devant Marquez. Il occupera aussi la pole position de la course principale dimanche.

/ATS