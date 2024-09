Alex Palou sacré champion d'IndyCar pour la 3e fois

Alex Palou a remporté le championnat Indycar pour la troisième fois, la deuxième consécutive.

Une 11e place a suffi au bonheur de l'Espagne dans l'ultime manche, le Grand Prix de Nashville, remporté dimanche par l'Américain Colton Herta.

Palou comptait avant cette 17e et dernière course plus de 30 points d'avance sur son dauphin au général, l'Australien Will Power, et 50 sur le Néo-Zélandais Scott McLaughlin. S'élançant sur la grille en 15e position, il devait surtout se méfier de Power.

Mais Power s'est arrêté dès le début de la course en raison d'un harnais de sécurité mal serré pour se retrouver à 4 tours du leader, perdant d'entrée quasiment toutes ses chances. Palou a alors décidé d'assurer et a terminé à la 11e place alors que Power a abandonné et que McLaughlin a fini 5e.

A 27 ans, Palou a déjà été champion Indycar en 2021 et en 2023. Il a remporté cette année deux victoires, portant son total à onze depuis se débuts dans cette catégorie en 2020. Le pilote de l'écurie Chip Ganassi Racing a également couru en Europe au début de sa carrière et ne désespère pas de rejoindre un jour la Formule 1.

Un même châssis

Comptant au total 17 épreuves cette année, dont les célèbres 500 Miles d'Indianapolis, le championnat Indycar fait courir des voitures monoplaces partageant un même châssis mais équipées de moteurs différents, des Honda ou des Chevrolet. Les circuits sont tracés sur des circuits permanents, des ovales ou encore en ville.

/ATS