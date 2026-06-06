Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Kimi Antonelli (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco de Formule 1. L'Italien a dominé les qualifications samedi dans les rues de la Principauté.

Le leader du championnat du monde a décroché ainsi sa quatrième pole en six Grands Prix cette saison. Il a devancé le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 2e en Q3 à 43 millièmes de seconde seulement.

Les monoplaces de l'écurie Ferrari se partageront la deuxième ligne sur la grille de départ. Le Britannique Lewis Hamilton a signé le 3e temps des qualifications à 0''228, le Monégasque Charles Leclerc réussissant quant à lui le 4e chrono à 0''300.

/ATS