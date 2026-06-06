Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Kimi Antonelli (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco de Formule ...
Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Photo: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni

Kimi Antonelli (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Monaco de Formule 1. L'Italien a dominé les qualifications samedi dans les rues de la Principauté.

Le leader du championnat du monde a décroché ainsi sa quatrième pole en six Grands Prix cette saison. Il a devancé le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 2e en Q3 à 43 millièmes de seconde seulement.

Les monoplaces de l'écurie Ferrari se partageront la deuxième ligne sur la grille de départ. Le Britannique Lewis Hamilton a signé le 3e temps des qualifications à 0''228, le Monégasque Charles Leclerc réussissant quant à lui le 4e chrono à 0''300.

/ATS
 

Actualités suivantes

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 16:05

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 16:33

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Sports motorisés    Actualisé le 05.06.2026 - 08:45

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Articles les plus lus

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Sports motorisés    Actualisé le 05.06.2026 - 08:45

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 16:33

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Sports motorisés    Actualisé le 28.05.2026 - 12:35

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 03.06.2026 - 10:49

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Le GP de Las Vegas sera au calendrier au moins jusqu'en 2037

Sports motorisés    Actualisé le 05.06.2026 - 08:45

George Russell partira en pole position à Montréal

George Russell partira en pole position à Montréal

Sports motorisés    Actualisé le 23.05.2026 - 23:28

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

F1: Antonelli remporte sa 4e victoire de suite

Sports motorisés    Actualisé le 26.05.2026 - 13:52

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Jeremy Seewer et Ducati mettent fin à leur collaboration

Sports motorisés    Actualisé le 28.05.2026 - 12:35

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Marco Bezecchi s'impose sur ses terres

Sports motorisés    Actualisé le 31.05.2026 - 16:03