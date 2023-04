Bezzecchi déroule en Argentine, Bagnaia déchante

Bezzecchi sourit, Bagnaia perd gros: l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté son premier GP MotoGP en Argentine et récupère la tête du championnat à Francesco Bagnaia, victime d'une chute.

Avec cette victoire sur une piste mouillée par le crachin, Bezzecchi offre également à la jeune équipe VR46, créée par la légende Valentino Rossi, son premier triomphe en catégorie reine. 'Normalement je ne suis pas très bon quand il pleut (...) mais là, les sensations étaient incroyables', a réagi le pilote de 24 ans.

Jusqu'alors leader au général, Francesco Bagnaia (Ducati), 2e du GP à huit tours de la fin, est parti à la faute alors qu'une place sur le podium lui semblait promise.

S'il a pu repartir... en dernière position, le champion du monde en titre italien termine 16e de la course et donc hors des points. Au championnat, il pointe désormais à neuf unités du nouveau leader Bezzecchi, talonné par Zarco à 15 points, deuxième du GP.

Parti en pole position, l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) termine 3e. Le frère cadet de Marc, sextuple champion du monde en MotoGP, n'aura pas résisté bien longtemps à l'assaut de Marco Bezzecchi, qui a dominé le GP de bout en bout dès le premier virage.

En Moto2, l'Italien Tony Arbolino a remporté le GP réduit à 14 tours à cause de la pluie et récupère les rênes du championnat des mains de l'Espagnol Pedro Acosta, seulement 12e de la course.

En Moto3, le Japonais Tatsuki Suzuki s'est imposé au terme d'une épreuve émaillée par les chutes, dont celle de l'Espagnol David Almansa, à la lutte la 2e place après être parti 25e sur la grille pour son deuxième GP dans la catégorie. L'Espagnol Daniel Holgado, 4e dimanche, conserve la tête du championnat.

/ATS