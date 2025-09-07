Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP. Leader du championnat du monde, Marc Marquez (Ducati) est quant à lui tombé.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a effectué une course très solide. L'Italien l'a emporté devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini/2e à 1''000) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46/3e à 2''551).

Bezzecchi, qui a profité de la chute de Marc Marquez au 6e tour alors que ce dernier venait de prendre les commandes, a remporté sa deuxième victoire dans un sprint, et le deuxième succès de sa saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne fin mai.

Marc Marquez reste néanmoins plus que solidement installé en tête du classement général. Sa marge sur son dauphin, son frère cadet Alex, est de 173 unités, alors qu'il ne restera que six week-ends de compétition à l'issue de ce GP de St-Marin.

/ATS