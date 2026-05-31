Charles Leclerc reconduit chez Ferrari

Le pilote monégasque Charles Leclerc a été reconduit chez Ferrari pour une durée indéterminée. La Scuderia l'a annoncé mercredi avant un week-end de Grand Prix dans la Principauté.

'Être pilote Ferrari est un rêve, mais c'est aussi une responsabilité que je ne tiendrai jamais pour acquise. Je continuerai à donner absolument tout ce que j'ai pour ramener cette équipe (...) au sommet pour tout le monde à Maranello, surtout pour les tifosi, dont la passion est le coeur battant de cette Scuderia', a écrit Leclerc, 28 ans, dans un communiqué de la plus ancienne équipe de F1 au monde.

'Charles fait partie de la famille Ferrari depuis maintenant de nombreuses années et le reconduire nous semble quelque chose de complètement naturel', a renchéri son directeur, le Français Frédéric Vasseur, qui avait connu Leclerc à ses débuts chez Sauber en 2018.

Le Monégasque avait été engagé chez Ferrari en 2019 avec une première victoire au Grand Prix de Belgique. Il en compte huit au total, la dernière en date acquise à Austin (Texas) en 2024.

La 6e manche du Championnat du monde de F1 se déroule à partir de vendredi sur le circuit urbain mythique de Monaco et les Ferrari sont attendues aux premières places.

/ATS