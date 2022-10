Décès du multiple champion du monde Phil Read

Le Britannique Phil Read est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé la marque Yamaha. Il avait été sept fois champion du monde, dont deux fois dans la catégorie reine.

Yamaha 'est très triste d'apprendre que Phil Read, qui avait été le premier à conquérir un titre mondial pour la marque, est décédé ce (jeudi) matin à son domicile de Canterbury', en Angleterre, indique un communiqué publié sur le site du constructeur japonais.

Né le 1er janvier 1939 à Luton près de Londres, Read a remporté ses premières courses dans des compétitions sur route comme le Manx Grand Prix ou le Ulster 200 au début des années 1960. Il a fait ensuite ses débuts en championnat du monde sur le circuit de l'île de Man en 1961, gagnant la course des 350 cm3.

En 1964, il a remporté son premier championnat du monde au guidon d'une Yamaha 250 cm3. Read remportera d'autres titres en 250 cm3 et 350 cm3 avant de devenir double champion du monde dans la catégorie reine, alors celle des motos 500 cm3, en 1973 et 1974 sur des motos italiennes MV Agusta. Il avait disputé sa dernière course en 1983, à 43 ans, lors du célèbre TT de l'île de Man.

/ATS