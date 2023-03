Essais libres: la domination de Max Verstappen

Vainqueur du Grand Prix d'ouverture de la saison, il y a 15 jours au Bahrein, Max Verstappen a confirmé sa forme actuelle, dès les essais libres, à l'occasion du GP d'Arabie Saoudite, prévu dimanche.

Le double champion du monde en titre a dominé les deux séances du jour sur le circuit de Jeddah. Lors de la première, le Hollandais a devancé son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, de 0''483 et l'Espagnol Fernando Alonso de 0''698.

Le pilote Aston Martin a fait mieux lors de la seconde session chronométrée en terminant 2e à 0''208 de Verstappen. Troisième, Sergio Perez a concédé 0''299.

Parmi les autres pilotes, George Russell (Mercedes, deux fois 5e) et Esteban Ocon (Alpine, 4e de la seconde séance) ont laissé une bonne impression. Lewis Hamilton sur sa Mercedes est resté beaucoup plus discret (6e et 11e), à l'instar des Ferraristes Carlos Sainz (7e et 10e) et Charles Leclerc (11e et 9e).

/ATS