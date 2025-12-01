F1: Isack Hadjar roulera sur Red Bull-Honda la saison prochaine

Max Verstappen héritera d'un nouveau coéquipier la saison prochaine en formule 1. Le Français Isack Hadjar (21 ans) a en effet été promu chez Red Bull-Honda pour 2026.
Hadjar effectue avec brio sa première saison en F1 avec Racing Bulls-Honda. Il occupe le 10e rang du championnat du monde avec 51 points et a fêté un premier podium en finissant troisième aux Pays-Bas. Sa promotion aux côtés du quadruple champion du monde néerlandais ne constitue dès lors pas une surprise.
Avec un matériel a priori moins performant, il a éclipsé le Japonais Yuki Tsunoda, 15e avec 33 points au volant de la deuxième Red Bull-Honda. La carrière du pilote nippon en F1 va en principe prendre fin.
Il ne retournera en effet pas chez Racing Bulls-Honda. L'écurie soeur de Red Bull fera confiance l'an prochain au Néo-Zélandais Liam Lawson, qui gardera ainsi sa place, et au rookie britannique Arvid Linblad./ATS