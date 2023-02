Ferrari dévoile sa monoplace 2023 avec de nouvelles ambitions

Ferrari a dévoilé mardi dans son fief italien de Maranello sa nouvelle monoplace.

La Scuderia a l'ambition de se hisser au niveau de Red Bull après une saison 2022 marquée par de coûteuses erreurs de stratégie en course et des problèmes de fiabilité.

La Scuderia, qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Autriche le 10 juillet dernier, a terminé deuxième du championnat des constructeurs derrière l'écurie du double champion du monde en titre Max Verstappen. Pour l'écusson le plus titré de l'histoire de la F1, la disette semble interminable: le dernier sacre mondial remonte à 2007 chez les pilotes (Kimi Räikkönen) et 2008 chez les constructeurs.

'Le plus important pour nous est de mettre Ferrari devant', a lancé mardi au siège historique de Maranello, en Emilie-Romagne, le nouveau patron de Ferrari en F1, le Français Frédéric Vasseur, arrivé d'Alfa Romeo après le départ de Mattia Binotto en novembre.

Dans sa traditionnelle livrée rouge à mèches noires, la monoplace version 2023 - baptisée SF-23 - devra montrer une plus grande fiabilité que lors de la dernière saison, plombée par de nombreux abandons. 'L'an dernier, ce n'est pas un secret, le moteur n'était pas le meilleur atout. Nous avons fait un bon boulot et nous sommes prêts', a assuré Vasseur.

'L'objectif est de gagner, clairement', a souligné le Monégasque Charles Leclerc, vice-champion du monde et titulaire encore cette année d'un des deux volants de la marque au cheval cabré, aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz.

/ATS