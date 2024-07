Formule 1: Esteban Ocon pour cinq ans chez Haas

Esteban Ocon (27 ans) continuera sa carrière en formule 1 avec Haas. Le Français a signé un contrat de cinq ans, a indiqué jeudi l'écurie américaine en marge du Grand Prix de Belgique.

'Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1 et de rejoindre Haas pour la saison 2025. Je vais rejoindre une équipe très ambitieuse, qui m'a impressionné par son état esprit, ses méthodes de travail et sa trajectoire indéniablement ascendante', a déclaré le Normand dans un communiqué.

Ocon, qui a disputé 146 Grands Prix à ce jour, connaîtra sa quatrième écurie en F1 après Manor, avec laquelle il a disputé la seconde moitié de la saison 2016, Force India (2017-2018) et Renault, devenue Alpine (2020-2024).

'Esteban a fait ses preuves en Formule 1. L'expérience qu'il apporte, non seulement avec son talent mais aussi pour avoir travaillé pour un constructeur, sera un avantage dans la croissance de notre équipe', a réagi le Japonais Ayao Komatsu, directeur de l'écurie américaine.

Un succès à son palmarès

L'année prochaine, Ocon fera équipe avec le rookie Oliver Bearman (19 ans), qui arrive de F2 et disputera sa première saison dans la catégorie reine. Avec Alpine, Esteban Ocon a remporté son premier et unique succès en F1, en Hongrie en 2021, et a également décroché deux autres podiums avec une deuxième place à Bahreïn au GP de Sakhir en 2020 et une troisième à Monaco en 2023.

Mais l'aventure avec l'écurie française a tourné au vinaigre cette saison, sur fond de mauvais résultats et de tensions avec son équipier Pierre Gasly.

