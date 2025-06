Formule 1: Max Verstappen reconnaît avoir mal agi

Max Verstappen a fait son mea culpa au lendemain de son accrochage avec George Russell au Grand Prix d'Espagne. Il s'est agi d'une manoeuvre 'inappropriée et qui n'aurait pas dû se produire.'

'Nous étions sur une stratégie prometteuse et une bonne course à Barcelone, jusqu'à ce que la voiture de sécurité sorte' - en raison d'une panne sur la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli - a expliqué sur ses réseaux sociaux le Néerlandais de chez Red Bull, au lendemain de la course.

Et de poursuivre: 'notre choix de pneus en fin de course et quelques manoeuvres après la relance ont nourri ma frustration, conduisant à une manoeuvre qui était inappropriée et qui n'aurait pas dû se produire'.

S'il a profité de la neutralisation de la course pour repasser par les stands, le Néerlandais, alors 3e du GP, en est ressorti avec des pneus durs, plus lents que les gommes tendres de ses adversaires. A la relance à six tours de la fin, le champion du monde en titre s'est fait doubler par Charles Leclerc (Ferrari). Son écurie lui a ensuite demandé de laisser repasser Russell (Mercedes) qu'il avait dépassé en empruntant une échappatoire.

Geste d'humeur

Après avoir exprimé son mécontentement à la radio, Verstappen, connu pour son tempérament de feu, a ouvert la porte à la Mercedes, mais a immédiatement réaccéléré et l'a percutée au virage suivant, une manoeuvre qui ressemblait fortement à un geste d'humeur. 'Je donne toujours tout ce que j'ai pour l'équipe et les émotions peuvent être vives', a-t-il écrit lundi, alors qu'il ne s'était pas exprimé sur cet accrochage dimanche.

Le pilote Red Bull, jugé responsable, a reçu une pénalité de dix secondes, une sanction qui l'a fait reculer de la cinquième à la dixième place.

/ATS