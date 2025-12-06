Formule 1: Un match à trois pour la couronne mondiale

Qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde de Formule 1 dimanche soir ? Ces trois pilotes vont se livrer une ultime bataille lors du Grand Prix d'Abou Dhabi.

Si Verstappen (Red Bull-Honda) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif - exploit que seule la légende Michael Schumacher avait réussi entre 2000 et 2004 - ses deux rivaux de chez McLaren-Mercedes espèrent décrocher leur premier sacre mondial.

Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, qu'importe le résultat de ses concurrents.

Il a assuré l'essentiel samedi lors des qualifications, signant la P2 derrière Verstappen et devant Piastri. S'il ne commet pas d'erreur sur ce circuit où il est plutôt difficile de dépasser, il devrait pouvoir fêter son premier titre mondial.

Attention à 'Mad Max'

Mais le duo McLaren devra se méfier de 'Mad Max', qui n'a cessé de réduire l'écart au général ces dernières semaines. Distancé de plus de 100 points à la fin de l'été, le Néerlandais - qui dominait outrageusement le plateau depuis 2022 - s'est relancé dans la course au titre à la faveur d'un regain de forme qu'il ne pensait plus possible, conjugué aux ratés de ses rivaux.

Au Qatar par exemple, le pilote Red Bull a profité dimanche dernier d'une erreur stratégique de McLaren pour remporter le GP. Une semaine plus tôt, le duo McLaren avait déjà perdu gros après avoir été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas en raison d'une monoplace ayant été jugée non conforme par les commissaires. Une erreur qui, là encore, a largement profité à Verstappen.

