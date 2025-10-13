Formule E: Nico Müller engagé par l'écurie Porsche

Le Bernois Nico Müller (33 ans) roulera avec l'équipe Porsche lors de la prochaine saison de ...
Photo: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ

Le Bernois Nico Müller (33 ans) roulera avec l'équipe Porsche lors de la prochaine saison de formule E. Il l'a indiqué sur son compte Instagram.

Müller fera équipe avec l'Allemand Pascal Wehrlein, champion de formule E en 2024 et troisième du dernier championnat. 'Je suis incroyablement fier d'avoir cette opportunité et je remercie Porsche pour sa confiance. Je suis convaincu que Pascal et moi allons former un duo très fort', a déclaré le pilote suisse, qui roulait avec Andretti lors de la saison écoulée, conclue au 15e rang avec 48 points.

Le premier rendez-vous de la saison 12 de formule E est prévu pour le 6 décembre à Sao Paulo. Les 17 autres courses auront lieu en 2026, avec une finale à Londres les 15 et 16 août.

/ATS
 

