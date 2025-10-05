Fracture pour Marc Marquez, forfait les deux prochains Grands Prix

Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez est contraint de faire l'impasse ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA

Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez est contraint de faire l'impasse sur les deux prochaines courses. Il souffre notamment d'une fracture à l'épaule, selon son écurie lundi.

Le pilote Ducati a été rapatrié à Madrid après sa chute lors du GP d'Indonésie, quand il avait été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), et a tout de suite été conduit à l'hôpital pour y passer des examens. Ceux-ci ont révélé 'une fracture à la base du processus coracoïde et une blessure ligamentaire à son épaule droite', indique dans un communiqué son écurie, qui exclut tout lien avec sa précédente blessure à cette même épaule.

Priorité à la récupération

Cependant, il n'y a pas de déplacement significatif des os et Marquez ne devra pas être opéré. Les médecins ont opté pour 'un plan de traitement conservateur, impliquant du repos et l'immobilisation de l'épaule touchée jusqu'à la guérison complète'. Cela l'empêchera donc de participer aux prochains Grands Prix d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre).

'Heureusement, la blessure n'est pas grave, mais il est important de respecter le délai de récupération', a déclaré Marquez, qui avait décroché son septième titre la semaine précédente au Japon. 'Mes objectifs personnels et ceux de l'équipe ont été atteints, donc maintenant, la priorité est de bien récupérer et de revenir à 100%.'

/ATS
 

