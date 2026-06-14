Francesco Bagnaia remporte le sprint à Brno

Francesco Bagnaia a remporté le sprint MotoGP samedi à Brno. L'Italien de Ducati a devancé ...
Francesco Bagnaia remporte le sprint à Brno

Francesco Bagnaia remporte le sprint à Brno

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Francesco Bagnaia a remporté le sprint MotoGP samedi à Brno. L'Italien de Ducati a devancé de justesse le Japonais Ai Ogura, parti en pole position, et Marc Marquez.

Le leader du championnat, Marco Bezzecchi, a chuté, tout comme Pedro Acosta, grand espoir de KTM. Au classement général, les écarts se sont encore resserrés avant le Grand Prix de dimanche.

Bezzecchi compte désormais 15 points d'avance sur son coéquipier chez Aprilia, Jorge Martin, qui a terminé cinquième. Bagnaia, septième au classement général, accuse un retard de 69 points.

/ATS
 

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