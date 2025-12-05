GP d'Abou Dhabi: Verstappen en pole devant Norris et Piastri

Photo: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair

Max Verstappen partira en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri.

Le pilote de l'écurie Red Bull, vainqueur des deux derniers GP, a poursuivi sur sa lancée en dominant les qualifications aux Emirats arabes unis. Il devra toutefois espérer un faux-pas des McLaren, Lando Norris en tête, pour décrocher un cinquième titre mondial consécutif.

Le Britannique, leader du classement des pilotes avec 12 points d'avance sur Verstappen, doit terminer sur le podium pour s'assurer un premier titre de champion du monde. Il s'est facilité la tâche en signant la P2 devant son coéquipier australien Piastri, qui est lui aussi toujours dans la course au titre.

A noter que le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber) a réussi à obtenir la 7e place sur la grille de départ. Pour sa dernière course de la saison avec Ferrari qu'il a rejoint en janvier, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton partira quant à lui d'une très lointaine 16e place.

