GP d'Aragon: nouvelle victoire de Marc Marquez

Marc Marquez (Ducati) s'est livré à une démonstration lors du Grand Prix d'Aragon MotoGP. L'Espagnol a signé la septième victoire de sa carrière sur le circuit d'Alcaniz, où il est très à l'aise.

L'octuple champion du monde a vécu un week-end parfait au Motorland d'Aragon: pole position et victoire en sprint samedi, puis triomphe dimanche dans la course principale assorti du tour le plus rapide. Le no 93 a ainsi fêté son 92e succès en championnat du monde, le 66e dans la catégorie reine.

Marc Marquez (32 ans) a fait la course en tête dès le départ. Au terme des 23 tours, il a devancé son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) de 1''107. Le podium a été complété par l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), à 2''029.

Avance accentuée

Après cette quatrième victoire de la saison, et aussi sept succès en huit sprints, le champion espagnol a encore accentué son avance au championnat du monde. Il compte désormais 233 points, soit 32 de plus que son frère cadet et déjà 93 sur son coéquipier Bagnaia. Marc Marquez semble vraiment bien parti pour aller cueillir un nouveau titre.

En Moto3, le Suisse Noah Dettwiler a manqué de peu de finir dans les points. Le Bâlois a en effet bouclé la course au 16e rang, mais à sept secondes du 15e. Il a effectué une belle remontée après s'être élancé en 24e position sur la grille.

/ATS