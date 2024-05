GP d'Emilie-Romagne: Verstappen en pole position

Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est adjugé la 39e pole position de sa carrière en formule 1. Le Néerlandais a été le plus rapide lors des qualifications du GP d'Emilie-Romagne à Imola.

Le triple champion du monde a tourné en 1'14''746 pour signer sa septième pole de la saison. Il a devancé de peu les McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri (à 0''074) et du Britannique Lando Norris (à 0''091). Devant leur public, les Ferrari ont dû se contenter des 4e et 5e rangs avec le Monégasque Charles Leclerc (à 0''224) et l'Espagnol Carlos Sainz (à 0''487).

Ces qualifications ont une fois encore été difficiles pour l'écurie suisse Sauber, dont les bolides n'ont pas pu s'extraire de Q1. Le Finlandais Valtteri Bottas a signé le 16e chrono, deux places devant son coéquipier chinois Guanyu Zhou.

/ATS