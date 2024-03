GP de Bahreïn: Verstappen emmène un doublé Red Bull

Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est promené à Sakhir pour remporter sans problème le Grand Prix de Bahreïn. Le Néerlandais a mené la course d'un bout à l'autre.

Le triple champion du monde en titre, énorme favori pour une quatrième couronne, a fêté le 55e succès de sa carrière, le huitième consécutif. Parti de la pole position, Verstappen a rapidement creusé le trou, prenant sept dixièmes à ses poursuivants à chaque tour.

Doublé Red Bull

Autant dire donc que l'incertitude n'a guère été de mise quant à l'identité du vainqueur de cette course d'ouverture du championnat. Les Red Bull ont même signé le doublé, Sergio Perez s'adjugeant la 2e place, mais loin de son chef de file (à 22''457). Le podium a été complété par Carlos Sainz (Ferrari), qui a fini devant son coéquipier Charles Leclerc, lequel a connu des problèmes de tenue de route.

Les places d'honneur sont revenues aux Mercedes (George Russell 5e et Lewis Hamilton 7e) et aux McLaren-Mercedes (Lando Norris 6e et Oscar Piastri 8e). Les Kick Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans les points. Guanyu Zhou (11e) n'est pas passé loin, au contraire de Valtteri Bottas (19e).

