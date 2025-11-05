GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Lando Norris (McLaren-Mercedes) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana

Lando Norris (McLaren-Mercedes) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo. Le leader du championnat du monde aura à ses côtés Kimi Antonelli (Mercedes), battu de 0''097.

Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, 'cassée et inconduisible', a dû se contenter du sixième temps à 0''337.

George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Piastri et Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.

/ATS
 

